19:10 عشية مسيرات الجمعة... حواجز أمنية عند مداخل العاصمة

صور من المدخل الغربي للعاصمة، بمنطقة مازفران، طوابير طويلة من السيارات امتدت لكيلومترات.

(صور: عزيز ملوك "الخبر")

18:56 تجمع مواطنين بالقرب من ساحة البريد المركزي رغم الاجراءات الأمنية المشددة

(صور: راج- الجزائر)

18:46 وزارة الداخلية: الشروع في سحب استمارات الترشح للانتخابات الرئاسية المقررة في 4 جويلية المقبل.

18:18 بن صالح يستقبل بدوي بقصر الرئاسة

18:16 أعلنت عضو مجلس الأمة المعينة ضمن الثلث الرئاسي الزهرة قراب عن استقالتها من المجلس وذلك "تدعيما للحراك الشعبي المطالب بالتغيير الشامل".

17:38 طلبة كلية الطب بجامعة مولود معمري بتيزي وزو في مسيرة سلمية بشوارع المدينة.

خرج طلبة الطب بجامعة مولود معمري بتيزي وزو، اليوم الخميس، في مسيرة احتجاجية للتعبير عن رفضهم لتعيين عبد القادر بن صالح رئيسا للدولة وللمطالبة برحيل النظام السياسي ببلادنا تحت شعار "تروحو قاع ونكونو لاباس".

جاب طلبة الطب الشوارع الرئيسية لمدينة تيزي وزو رافعين لافتات وشعارات عبروا من خلالها عن استيائهم من رفض الاستجابة لمطلب الشعب المتمثل في رحيل النظام وإحلال الجمهورية الثانية، حيث رددوا "سيستام ديقاج''، "السلطة القاتلة''، "حرروا الجزائر حرورا الجزائر"، "بن صالح ديقاج".علي رايح

17:01 "الأرندي" يرحب بقرار استدعاء الهيئة الناخبة

16:53 جاب الله: لا تثقوا في أولياء بوتفليقة

جدد رئيس جبهة العدالة والتنمية عبد الله جاب الله رفضه لبقاء من وصفهم بـ"أولياء الرئيس السابق" لتسيير المرحلة الانتقالية.

وقال جاب الله على صفحته الرسمية في الفايسبوك "أيها الجزائريون اعلموا أنّ الثقة في أولياء الرئيس السابق غفلة مآلها الندم والحسرة، وتصديقهم فيما يعدونكم به بعد الذي خبرتموه منهم خلال عقدين من الزمن سفاهة في الرأي لا يجني أصحابه إلاّ العلقم، ولا يتجرعون إلاّ المرارات".

وأضاف جاب الله " الثقة في وعودهم بعد الذي رأيتموه منهم من استهزاء بثورتكم السلمية واحتقار لمطالبكم الشرعية حمق يشهد على أصحابه بعدم الأهلية للإنعتاق من الظلم والتحرر من الاستبداد، لذا فلا تسمعوا لأقوالهم ولا تلتفتوا لقراراتهم ومراسيمهم، فما أنتم عليه من المطالبة بحقوقكم حق لا مرية فيه يقره الدين وتقره البشرية العاقلة التي تتبع النهج الديمقراطي في تنظيم دولها".

16:00 العاصمة: الشرطة تحاول زحزحة المتظاهرين بعيدا عن الطريق المؤدي إلى شارع باستور ومنعهم من التحرك وتفريقهم تدريجيا.

(صورة: محمد الفاتح عثماني "الخبر")

15:01 خرج اليوم، موظفو وعمال مختلف القطاعات بولاية بومرداس في مسيرة احتجاجية جابت شوارع المدينة للمطالبة برحيل النظام.

14:36 نظم اليوم العشرات من شباب الحراك الشعبي وقفة احتجاجية بساحة السلام المقابلة لمقر عاصمة الولاية غليزان.

وطالب المتظاهرون برحيل رئيس الدولة بن صالح و وزيره الأول بدوي. استكمالا لمطالب الحراك الشعبي برحيل "الباءات الثلاثة". لأنه وفقهم نزاهة العملية الانتخابية محفوفة بخطر التزوير. باعتبار أن ذات الوجوه ستسير المرحلة الحاسمة من تاريخ الجزائر.

14:24 اضطر، اليوم، أعضاء المجالس النقابية وإطارات الاتحاد العام للعمال الجزائريين بسعيدة للتجمع خارج دار الثقافة والمصادقة على بيان الندوة الولائية، على مستوى الطريق المحاذي للمؤسسة، بعد أن ألغت مديرية التنظيم والشؤون العامة ترخيصها لعقد الندوة بسبب برمجة نشاطات أخرى بالقاعة.

وأكد المدعوون للندوة مساندتهم ودعمهم للحراك الشعبي، وكذا محتوى بيان الاتحادات الولائية لعمال سعيدة وتيزي وزو وبجاية وتلمسان، خاصة ما تعلق منه بالرحيل الفوري للأمانة الوطنية، وعلى رأسها سيدي السعيد.

13:35 لا تزال قوات الأمن تحكم قبضتها على ساحة البريد المركزي مانعة بذلك متظاهرين من الالتحاق بالمكان.

12:56 نظم موظفون وعمال تابعون لبريد الجزائر، اليوم، وقفة احتجاجية سلمية تضامنية مع الحراك الشعبي، عند مدخل البريد المركزي بمدينة ڨالمة.

وقد رفع العمال لافتات أكدوا من خلالها تضامنهم مع الحراك الشعبي السلمي، وتشديدهم على رحيل كل رموز النظام البائد، مفيدين بأن "لا سلطة تعلو فوق سلطة الشعب"، ومعتبرين قرار الإعلان عن موعد الانتخابات الرئاسية "دوسا على المادتين 7و8 واستفزازا للشعب". وأكدوا بأن الحراك مستمر، إلى غاية "رحيل الباءات الأربعة وتغيير النظام الفاسد".

12:35 نظم عمال وطلبة ومواطنو ولاية بجاية مسيرة احتجاجية ضد النظام وضد تعيين بن صالح رئيسا للبلاد.

وهتف الآلاف من المتظاهرين "نظام.. ديڨاج"، "بدوي.. ديڨاج"، "بن صالح.. ديڨاج"، "عصابة اللصوص" و"جزاير حرة ديمقراطية".

11:56 أصدرت منظمة محامي الجزائر، اليوم الخميس ، بيانا تندد فيه بالأساليب القمعية التي قام بها رجال الشرطة، ضد المتظاهرين، باستخدام خراطيم المياه والغازات المسيلة للدموع.

كما دعت المنظمة إلى الحفاظ على سلمية المظاهرات.

11:42 خرج موظفو وعمال شركة مجمع سونلغاز بجسر قسنطينة في العاصمة، اليوم، أمام مقر الشركة الجزائرية لتسير شبكة نقل الغاز لليوم الثاني على التوالي مطالبين بتغير النظام.

11:30 يشارك حاليا المئات في وقفة احتجاجية بالبريد المركزي وسط تعزيزات أمنية غير مسبوقة بالمكان منذ بداية الحراك الشعبي.

المحتجون من الباحثين والطلبة وأعضاء من منظمة أبناء الشهداء.

تابعوا معنا أهم أحداث اليوم