قال الخبير الأمني والعقيد المتقاعد محمد خلفاوي، في برنامج ضيف الصباح للقناة الأولى ،اليوم الخميس، أن تعيين عبدالقادر بن صالح رئيسا للدولة خطأ سيفقد الثقة بين الشعب الجزائري والدولة، مضيفا أن الشعب الجزائري عندما خرج كان طلبه بسيطا وهو إحداث تغيير في إطار منظم يتولى بموجبه أشخاص نزهاء تسيير المرحلة الجديدة.

وأوضح خلفاوي ، أن بن صالح يمثل أحد ركائز النظام السابق و كان أيد بقوة المرور إلى العهدة الخامسة فضلا عن كونه عضو في حزب التجمع الوطني الديمقراطي، وبالتالي فإن تعيينه سيفقد الثقة مع الفاعلين في البلد .

وأبرز أن شعار "الشعب الجيش خاوة خاوة" يمثل رسالة من المواطنين مفادها: على الجيش أن يبقى متماسكا وحاميا للبلد ولحدوده وأن ترافقه مؤسسة قوية تحارب المفسدين الذين نهبوا خيرات البلد، وذلك من أجل جزائر أفضل مثلما يريدها الجميع.

ورد العقيد المتقاعد على التصريحات الأخيرة لقائد أركان الجيش الفريق أحمد ڤايد صالح التي أشار فيها إلى وجود أياد خارجية تحاول اختراق الحراك الشعبي قائلا: " إذا كان هناك أياد خارجية، مثلما تحدث الفريق أحمد ڤايد صالح، فعلى الأمن أن يوقفهم، ثم تحدث عن المستعمر السابق (فرنسا) ونحن نعلم جيدا أن المسؤولين السابقين هم الذين كانوا يتوجهون إلى فرنسا لتزكية مرشحهم عند كل استحقاق رئاسي، وبالتالي فإن الشعب لم يطلب من فرنسا تزكية أو شيء من هذا القبيل".

واعتبر خلفاوي أن الحراك الشعبي المتواصل منذ 22 فيفري الماضي يمثل محصلة تراكم حوالي عشرين سنة من الاحتقان والغضب الشعبي من الظلم واللا عدالة ونهب ثروات البلد من قبل بعض الفاسدين قبل أن يخرج الشعب للشارع في 22 فبراير للمطالبة بالتغيير الذي بات ضرورة حتمية حسب تعبيره.

وفي رده عن سؤال حول مستقبل البلد في ظل استمرار الحراك الشعبي، اعتبر ضيف القناة الأولى أن "المسار الذي يريدون فرضه اليوم على الشعب الجزائري هو هروب للأمام أو الأمر الواقع".