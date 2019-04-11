أوقفت مفارز للجيش الوطني الشعبي، أمس الأربعاء، إثر عمليات متفرقة بكل من تمنراست وعين ڤزام، أحد عشرة منقبا عن الذهب، حسبما أورده اليوم بيان لوزارة الدفاع الوطني.

وأوضح بيان الوزارة، أنه تم ضبط ستة أجهزة كشف عن المعادن وآلة لتكسير الحجارة وجهازي اتصال عبر الأقمار الصناعية، بالإضافة إلى ثلاث مركبات رباعية الدفع وكمية من قطع الغيار المختلفة.

وفي نفس السياق، حجز عناصر الدرك الوطني، بعين تموشنت، 54 كيلوغراما من الكيف المعالج، فيما تم حجز 1870 قرص مهلوس بعين ڤزام.

من جهة أخرى، أوقفت مفرزة للجيش الوطني الشعبي 06 مهاجرين غير شرعيين من جنسيات مختلفة بعين أميناس.