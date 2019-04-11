أعلنت وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي ، أنه قد تم الشروع في تحيين الملفات المتعلقة بتأسيس نقابات العمال والمستخدمين المودعة لدى المصالح المختصة بالوزارة، مع الشروع في استدعاء المعنيين وفق رزنامة لقاءات تم إعدادها خصيصا لهذا الغرض، حسب ما أفاد به اليوم الخميس بيان للوزارة.

وأوضح ذات المصدر أنه "في إطار متابعة تنفيذ القرارات المنبثقة عن اجتماع الحكومة المنعقد يوم 3 أفريل 2019 والمتعلقة

بدراسة الملفات المودعة لدى الوزارة واعتماد النقابات والبت فيها، وفقا لأحكام القانون رقم 90-14 المؤرخ في 2 جوان 1990، تنهي الوزارة إلى علم أصحاب طلبات التصريح بتأسيس منظمات نقابية للعمال والمستخدمين بأنه قد تم الشروع في تحيين الملفات المتعلقة بتأسيس النقابات المودعة لدى المصالح المختصة بالوزارة، كما تم الشروع في استدعاء المعنيين وفق رزنامة لقاءات تم إعدادها خصيصا لهذا الغرض".

وفي هذا السياق، أكدت الوزارة أن هذه اللقاءات "تسمح لا سيما بمرافقة المعنيين من أجل رفع التحفظات ومطابقة ملفاتهم لتشريع العمل الساري المفعول"، مضيفة أن هذا الإجراء "يهدف أساسا إلى تسليم وصل تسجيل التصريح بتأسيس المنظمة النقابية في إطار أحكام القانون رقم 90-14 المؤرخ في 02 جوان سنة 1990، المتعلق بكيفيات ممارسة الحق النقابي".

وذكرت الوزارة أنه "تم إلى يومنا هذا تحيين ستة (6) طلبات بغرض التسجيل"، مؤكدة بأن مصالحها "تظل مفتوحة أمام ممثلي المنظمات النقابية للعمال والمستخدمين للإجابة عن كافة انشغالاتهم بخصوص هذا الموضوع".