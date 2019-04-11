صرح الأمين العام للاتحاد العام للعمال الجزائريين عبد المجيد سيدي السعيد اليوم الخميس بوهران أنه تقرر تقديم موعد عقد

المؤتمر الـ 13 للمركزية النقابية معربا عن عدم نيته في الترشح مجددا لقيادة هذا التنظيم النقابي.

وذكر سيدي سعيد في تصريح لوكالة الأنباء الجزائرية، عقب إشرافه على اجتماع تنسيقي جرى في جلسة مغلقة ضم أعضاء اللجنة التنفيذية الوطنية للاتحاد العام للعمال الجزائريين أن "العهدة الجارية لقيادة المركزية النقابية ستنتهي أجالاها قانونا في 10 جانفي 2020 إلا أنه قررنا تقديم عقد المؤتمر الـ 13 قبل نهاية هذه العهدة".