وجهت وزارة الداخلية والجماعات المحلية، اليوم الخميس، في بيان لها تعليمات إلى الولاة، للاستمرار في دراسة ملفات تأسيس الجمعيات الدينية والمسجدية، والبت فيها وفق الشروط والإجراءات المنصوص عليها في القانون .

كما دعت الوزارة ،الولاة لمباشرة في دراسة ملفات الجمعيات الدينية والمسجدية المودعة سابقا لدى مصالح البلديات والولايات،وتسهيل إجراءات تجديد الهيئات القيادية للجمعيات الدينية المؤسسة قانونا سواءً تلك التي تم إيداعها سابقا أو التي ستودع لاحقا.