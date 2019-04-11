أعلنت عضو مجلس الأمة المعينة ضمن الثلث الرئاسي الزهرة قراب عن استقالتها من المجلس وذلك "تدعيما للحراك الشعبي المطالب بالتغيير الشامل"، كما أورده يوم الخميس بيان للمعنية.

وأوضحت قراب أن استقالتها من المجلس جاءت "بعد استقالة من عينها بهذا المجلس وهو رئيس الجمهورية السابق عبد العزيز بوتفليقة وعقب اجتماع البرلمان بغرفتيه وأخد العلم بالشغور النهائي لرئاسة الجمهورية وتفعيل المادة 102 من الدستور".

وأوضحت المعنية أنها قدمت استقالتها "إكراما لضميرها الذي انصاغ خلال 1956 لنداء بيان أول نوفمبر حيث كان عمرها آنذاك 16 سنة"، معربة عن "مساندتها للحراك الوطني من منطلق أنها عضو في المنظمة الوطنية للمجاهدين حيث تدعم البيان الصادر عنها والمؤيد للهبة الشعبية المطالبة بالتغيير الشامل".