استقبل رئيس الدولة، عبد القادر بن صالح، يوم الخميس بمقر رئاسة الجمهورية بالجزائر العاصمة، الوزير الأول نور الدين بدوي.

ويأتي هذا الاستقبال يومين بعد تولي بن صالح وظيفته كرئيس للدولة وغداة توقعيه المرسوم القاضي باستدعاء الهيئة الناخبة للانتخابات الرئاسية المقررة يوم 4 جويلية المقبل.

وحسب بيان لرئاسة الجمهورية فقد "أسدى رئيس الدولة توجيهات تتعلق بالعمل الحكومي"، مشددا على أن "تعكف الحكومة على السير الحسن للإدارة والمرافق العمومية. كما وجه تعليماته للوزير الأول بإيلاء عناية خاصة لاحتياجات المواطنات والمواطنين''.