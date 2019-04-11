أعرب الوالي الجديد لتيزي وزو، محمود جمعة، الذي استلم اليوم الخميس رسميا مهامه في حفل تسليم المهام عقد بمقر الولاية "التزامه بالكامل" لخدمة الولاية وسكانها.

وأكد جمعة أنه سيعمل على الاستماع إلى المواطنين وانشغالات الجمعيات وطلبات المسؤولين المنتخبين "لمعالجة معا الصعوبات الاجتماعية والاقتصادية التي تطرح على مستوى هذه الولاية" ملتمسا مساهمة" الكل" لتحقيق هذا الهدف.

واستنادا لعرض مسار الوالي الجديد لتيزي وزو، قدم خلال هذا الحفل، فقد تولى جمعة العديد من المسؤوليات بما في ذلك رئيس ديوان بغليزان ورئيس دائرة في إليزي وأم البواقي وتلمسان وبجاية وأمين عام بولاية الجلفة ووالي منتدب بالحراش والدار البيضاء وأمين عام لولاية الجزائر العاصمة ووالي على التوالي بكل من الشلف وغرداية وتمنراست.