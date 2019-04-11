تم تأخير مباراة شباب قسنطينة أمام شباب بلوزداد، برسم ذهاب الدور نصف النهائي لكأس الجزائر، إلى تاريخ 17 أفريل الجاري بدلا عن 16 أفريل، بملعب الشهيد حملاوي بقسنطينة، حسبما كشفت عنه الاتحادية الجزائرية لكرة القدم (الفاف) على موقعها الرسمي يوم الخميس.

برنامج نصف النهائي:

الذهاب / الثلاثاء 16 أفريل 2019:

سطيف/ملعب 8 ماي 1945: وفاق سطيف - شبيبة بجاية (17:00)

الأربعاء 17 أفريل 2019:

قسنطينة/ملعب الشهيد حملاوي: شباب قسنطينة - شباب بلوزداد (17:45)

الإياب / الثلاثاء 23 أفريل 2019:

بجاية/ ملعب الوحدة المغاربية: شبيبة بجاية - وفاق سطيف (17:00)

الجزائر/ملعب 20 أوت 1955: شاب بلوزداد - شباب قسنطينة (17:00).