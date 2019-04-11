تحوّل الجامع الكبير أو جامع تلمسان الأعظم إلى أيقونة للحراك الشعبي السلمي في مقر ولاية تلمسان وعاصمة الزيانيين، إذ تعود المتظاهرون على الالتقاء بالساحة المركزية المقابلة للمسجد في انتظار انقضاء صلاة الجمعة والانطلاق في المسيرات الأسبوعية منذ بدايتها في 22 فبراير، فلا تكاد تسمع سوى كلمات ”رانا عند الجامع الكبير”، و”نلتقي عند الجامع الكبير”، و”ننطلق من الجامع الكبير”. ومن إيجابيات هذا الحراك وخصوصياته أن المتظاهرين يلتزمون الصمت المطبق حتى تمر الجنائز المشيعة. جامع تلمسان الكبير من أقدم المواقع الأثرية العربية الإسلامية المصنفة في المدينة ويعود تاريخ بنائه إلى عهد المرابطين.