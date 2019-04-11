توفي الفنان المصري محمود الجندي، فجر اليوم، في إحدى المستشفيات الخاصة بمدينة السادس من أكتوبر بمحافظة الجيزة (غرب العاصمة)، عن عمر ناهز 74 عاما، وفق وسائل إعلام محلية.

وقال نقيب الممثلين أشرف زكي إن "صلاة الجنازة والعزاء سيقامان في مركز أبو المطامير في البحيرة (غرب دلتا النيل)، مسقط رأس الفنان الراحل".

ولد محمود الجندي في 24 فيفري عام 1945 بمحافظة البحيرة، والتحق بمدرسة الصنائع قسم النسيج، ثم التحق بعد ذلك بالمعهد العالي للسينما.

وآخر أعمال الجندي الفنية (التي لم تخرج حتى الآن إلى النور)، مسلسل "حكايتي"، الذي كان يشارك فيه حاليا، والمقرر عرضه في الموسم الرمضاني المقبل.

وأثناء دراسته في المعهد العالي للسينما شارك لأول مرة في الدراما، كـ"كومبارس" من خلال مسلسل عيد الأعياد (1965)، وتخرج من المعهد في عام 1967.

خاض محمود الجندي حرب أكتوبر 1973، وأنهى خدمته العسكرية في عام 1974 برتبة نقيب، ثم تم تعيينه في مسرح الطليعة بوسط القاهرة.

شارك لأول مرة في السينما في فيلم دعاء المظلوم (عام 1977 للمخرج حسن الإمام)، ثم شارك بعد ذلك في العديد من الأعمال السينمائية.

بدأ التمثيل من خلال مشاركته في العروض التي تقدمها جماعة الإخوان، وكانت أول مسرحية شارك فيها بعنوان "على ضفاف اليرموك".

واشتهر الجندي بالأدوار الكوميدية الخفيفة في بداية مشواره الفني، ومع كبر سنه برع في أدوار الشر.

وحرص العديد من الفنانين والمشاهير على نعي الراحل محمود الجندي، عبر منصات التواصل الاجتماعي.