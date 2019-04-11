أعطت زيادة عدد المنتخبات المشاركة في كأس الأمم الإفريقية الفرصة لبعض الفرق التي تأهلت للمرة الأولى في تاريخها، وعودة منتخبات غابت لفترة طويلة إلى الساحة، بعد أن حسم المنتخب الجنوب إفريقي تأهله بالفوز على منتخب ليبيا، في ختام مباريات الجولة السادسة والأخيرة من التصفيات، ويتواجد في البطولة 5 منتخبات عربية، وهو رقم غير مسبوق، فيما تشهد مشاركة 3 منتخبات لأول مرة هي: مدغشقر، موريتانيا، وبوروندي، وفشل زامبيا والجابون في التأهل.

مدغشقر.. المفاجأة الأولى

بعدما قدم أداءً قويًا خلال مشواره في التصفيات، فجّر منتخب مدغشقر أولى المفاجآت بعدما تأهله للمرة الأولى في تاريخه إلى كأس الأمم الإفريقية، بفوز على منتخب غينيا الاستوائية في الجولة قبل الأخيرة من التصفيات، وكان أول الفرق المتأهلة. وفي الجولة الأخيرة تعرض منتخب مدغشقر للخسارة أمام منتخب السنغال بهدفين نظيفين، ويحسم المنتخبان تأهلهما إلى البطولة الإفريقية عن المجموعة الأولى التي ضمت أيضًا غينيا الاستوائية والسودان.

”أسود الأطلس” والكاميرون دون حسابات

في المجموعة الثانية حسم منتخبا المغرب والكاميرون تأهلهما رسميًا، حيث احتل منتخب ”أسود الأطلس” المركز الأول برصيد 11 نقطة، بفارق الأهداف عن الكاميرون الذي حل ثانيًا، وفي المركز الثالث جاء جزر القمر وماولاي في المركز الأخير لكل منهما 5 نقاط.

بوروندي لأول مرة

لم تخل المجموعة الثالثة من المفاجآت، حيث شهدت تأهل منتخب بوروندي لأول مرة في تاريخه إلى البطولة التي انطلقت عام 1957، بعد الإطاحة برفاق أوباميانغ نجم فريق أرسنال الإنجليزي الذي كان يحتاج إلى الفوز من أجل حسم بطاقة التأهل، لكنه فشل في ذلك، ليعجز الغابون عن حسم التأهل. وحل المنتخب البوروندي في المركز الثاني برصيد 10 نقاط خلف منتخب مالي المتصدر برصيد 14 نقطة.

”محاربو الصحراء” في الصدارة

شهد تأهل منتخبي الجزائر وبنين بعدما حسم ”محاربو الصحراء” صدارة المجموعة برصيد 11 نقطة، ومنتخب بنين في المركز الثاني برصيد 10 نقاط.

جنوب إفريقيا آخر المتأهلين

حجز منتخب جنوب إفريقيا آخر مقاعد البطولة التي تقام في مصر بعدما حقق الفوز على نظيره منتخب ليبيا بهدفين مقابل هدف، ليحسم المركز الثاني برصيد 12 نقطة خلفًا للمنتخب النيجيري صاحب الصدارة برصيد 13 نقطة، وجاء أحفاد عمر المختار الذين كانوا يحتاجون للفوز من أجل التأهل في المركز الثالث برصيد 7 نقاط، ومنتخب السيشيل في المركز الأخير بنقطة وحيدة.

استبعاد سيراليون يربك الحسابات

شهدت المجموعة الخامسة أزمة خلال مشوار التصفيات، بعدما تم استبعاد سيراليون بسبب إيقاف النشاط الكروي للتدخُل الحكومي، ما ترتب عنه إلغاء نتائجها في أول جولتين وتقليص عدد منتخبات المجموعة إلى 3.

المنتخب الغاني خطف الصدارة برصيد 9 نقاط، وكينيا في المركز الثاني برصيد 7 نقاط، والمنتخب الإثيوبي ثالثًا برصيد 4 نقاط.

زيمبابوي يحسم المجموعة السابعة

حسم منتخب زيمبابوي صدارته هذه المجموعة برصيد 11 نقطة، وتأهل صحبة جمهورية الكونغو الديمقراطية الذي احتل المركز الثاني برصيد 9 نقاط، وجاء في المركز الثالث منتخب ليبيريا بـ7 نقاط، وفي المركز الأخير الكونغو بـ5 نقاط.

غينيا تصطحب ”الفيلة”

في المجموعة الثامنة تصدر منتخب غينيا برصيد 12 نقطة، وفي المركز الثاني منتخب كوت ديفوار بـ11 نقطة، وتأهلا سويًا، فيما جاء منتخب إفريقيا الوسطى في المركز الثالث برصيد 6 نقاط، ورواندا في المركز الأخير بنقطتين.

موريتانيا.. تأهل تاريخي

شهدت المجموعة التاسعة منافسة شرسة حتى الجولة الأخيرة بين منتخبات أنغولا وموريتانيا وبوركينافاسو، فيما ابتعدت بوتسوانا عن المنافسة بعدما احتلت المركز الأخير برصيد نقطة وحيدة.

ويتأهل منتخب موريتانيا للمرة الأولى في تاريخه بعدما احتل المركز الثاني برصيد 12 نقطة، بفارق الأهداف عن أنغولا المتصدر، وتأهلا سويًا، فيما جاء منتخب بوركينافاسو في المركز الثالث برصيد 10 نقاط.

تونس ومصر يحسمان مبكرا

شهدت المجموعة العاشرة تأهل منتخبي تونس ومصر بسهولة، حيث كان الصراع على الصدارة بين ”الفراعنة” و ”نسور قرطاج”.

منتخب تونس حسم صدارة المجموعة برصيد 15 نقطة، وفي المركز الثاني منتخب مصر برصيد 13 نقطة.

مجموعة مجنونة

شهدت المجموعة الحادية عشرة إثارة جنونية حتى اللحظات الأخيرة من مباريات الجولة الأخيرة، وفي النهاية صعد منتخب غينيا بيساو واصطحب معه منتخب ناميبيا، بينما تعرضت موزمبيق لإقصاء مؤلم في الثواني الأخيرة. موزمبيق فرَّطت في تقدمها وتعادلت على أرض غينيا بيساو بهدفين لمثلهما، بينما لم تتأثر ناميبيا من هزيمتها بـ4 أهداف لهدف أمام زامبيا، وتأهلت بدورها مستفيدة من تفوقها في المواجهات المباشرة على الموزمبيق، حيث احتل منتخب غينيا بيساو المركز الأول برصيد 9 نقاط، وفي المركز الثاني منتخب موزمبيق بـ8 نقاط.

تفوق أوغندي

في المجموعة الثانية عشرة والأخيرة حسم منتخب أوغندا تأهله مبكرًا بعدما تصدر المجموعة برصيد 13 نقطة، وفي المركز الثاني منتخب تنزانيا برصيد 8 نقاط.