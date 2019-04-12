20:30 تنظيف شوارع العاصمة بعد نهاية المسيرة

20:27 صورة للمسيرة الضخمة بولاية برج بوعريريج اليوم الجمعة

19:38 أعرب رئيس حزب جيل جديد سفيان جيلالي عن تنديده الشديد بما وصفه "العنف البوليسي" ضد المتظاهرين السلميين في ساحة أودان ونفق الكليات بالعاصمة.

19:28 بيان المديرية العامة للأمن الوطني

19:21 أدانت حركة مجتمع السلم ما أسمته بـ"التعامل الاستفزازي" مع المتظاهرين خلال مسيرات الاسبوع ومسيرة اليوم الجمعة، معتبرة إياها محاولة لجر الحراك نحو دائرة العنف.

وجاء في بيان للحركة اليوم الجمعة " نثمن الرفض الشعبي الشامل للإجراءات الفوقية وفرض الباءات الثلاثة على الجزائريين، وتجاوز المادتين السابعة والثامنة من الدستور من خلال المسيرات الأضخم منذ يوم 22 فبراير".

وأضاف البيان " ندين التعامل الاستفزازي ضد المتظاهرين الذي لوحظ في عدد من المسيرات خلال الأسبوع وفي هذه الجمعة في العاصمة، ومحاولة جر الحراك إلى دائرة العنف وإخراجه عن طابعه السلمي الذي تميز به في كل أنحاء الوطن منذ 22 فبراير".

"ندعو المواطنين لحماية حراكهم من أي جهة تعمل على اختراقه وإخراجه عن أهدافه أو احتوائه سياسا أو أيديولوحيا أو لصالح أي جهة مشبوهة"، يختم البيان.

18:55 مظاهرة سلمية بالآلاف للحراك الشعبي في توقرت جنوب البلاد ضد الباءات الأربعة، بن صالح وبدوي وبلعيز وبوشوارب وشعارات تطالب بإعادة السلطة للشعب من خلال المادتين 7و8 من الدستور لإنهاء حكم العصابة

18:30 الأوضاع في الجزائر الوسطى حاليا

18:14 نددت الرابطة الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان بقمع المتظاهرين في مسيراتهم اليوم بالجزائر العاصمة، و ذلك باستعمال الغاز المسيل للدموع، و خاصة في النفق الجامعي.

17:55 للجمعة الثامنة خرج الأغواطيون في مسيرة هي الأكبر منذ انطلاق الحراك الشعبي جابت شوارع عاصمة الولاية انطلاقا من ساحة المقاومة بحي المعمورة مرورا بشارع الاستقلال نحو الممر السفلي بالطريق الوطني، مطالبين برحيل رموز النظام الحالي وكذا ممثلي الأحزاب والمنتخبين الذين أكدوا كونهم يخالفون رأي الشعب. وقد حمل المتظاهرون من مختلف الفئات لاسيما الشباب عدة لافتات وشعارات تطالب بمحاسبة العصابة التي اختلست أموال الشعب وتسببت في غبنه ومعاناته، مؤكدين أن السلطة بيد الشعب الذي خرج للشارع لإظهار ذلك.

17:50 رفض من جديد مواطنو الجلفة في مسيرة حاشدة أن يكون عبد القادر بن صالح رئيسا على الجزائر مؤكدين في مسيرتهم التي بدأت مباشرة بعد صلاة الجمعة أنه لا بد على الباءت الثلاثة الرحيل ( بن صالح بدوي ، بلعيز ) وجابت المسيرة الشارع الرئيسي لمدينة الجلفة أين شارك فيها كل فئات المجتمع شبابا وكهولا ونساء وشبابا وحتى الأطفال والكل رفع وردد شعارات ( بن صالح ديڤاج) ولا لحكومة البريوكلاج .

17:47 صورة من ولاية تبسة اليوم الجمعة

17:44 سجل عمال الشركات البترولية في حاسي مسعود بورقلة، تضامنهم مع الحراك الشعبي في جمعته الثامنة ، حيث اتفق العمال المحتجين داخل الورشات، رفع شعار واحد موجه إلى رئيس الدولة عبد القادر بن صالح وهو" بن صالح ديقاج ولا يحبس الفوراج ". شهدت اليوم عدد من ورشات العمل التابعة للشركات النفطية في حاسي مسعود ، وقفات احتجاجية مساندة للحراك الشعبي، وفضل المحتجون مخاطبة رموز السلطة مباشرة من مواقع عملهم برفع شعار "بن صالح ديقاج ولا يحبس الفوراج " في إشارة إلى أهمية عملهم المرتبط أساسا بإنتاج البترول وقال عمال محتجين داخل ورشات العمل التابعة لكل من شركتي التنقيب والأشغال في الآبار ، أنهم مستعدون لانتهاج خيار التصعيد للضغط على ما سموها العصابة التي تريد الالتفاف على مطالب الشعب ، ودعا المحتجين عبد القادر بن صالح ورموز نظام بوتفليقة إلى الرحيل وترك أحرار الوطن يساهمون في بناء الجمهورية الثانية .

17:30 انتهت المسيرة المليونية بولاية البويرة التي جمعت كل أطياف المجتمع القاطن بالولاية وحتى من الولايات المجاورة والولايات الشرقية للبلاد في جمعتها الثامنة والمطالبة بذهاب النظام الحاكم. المسيرة التي بدأ التحضير لها قبل صلاة الجمعة أين التقى الجمع أمام مقر الولاية في انتظار وصول الوافدين من الرافضين للنظام ، حيث وبعد الانتهاء من صلاة الجمعة حتى انطلقت الجماهير من أبواب المساجد بثلاث نقاط بحي 1100 مسكن وساحة الشهداء بوسط المدينة ومن وادي هوس أين اجتمع المتظاهرون وانطلقوا في مسيرة جابت أغلب الشوارع الرئيسية بولاية البويرة تحت تنظيم محكم من شباب دأبوا على التواجد في الصفوف الأولى من انطلاق المسيرات إلى غاية الجمعة الثامنة. المتظاهرون الذين رددوا شعارات وطنية وشعارات " ليبيري لالجيري" ، "في بلادي حقرونا"، رفعوا أيضا شعارات " الشعب فاق" "تتنحاو ڤاع" ، "قوتنا في وحدتنا" بالإضافة إلى بعض النصوص والمواد من الدستور حيث طالبوا ڤايد الصالح بتطبيقها قبل أن يطالب بالعمل بالدستور. المسيرة التي اختتمت بالتجمع بمدرج ساحة الوئام المقابل لدار الثقافة على زعموم صنع الشباب صور جميلة من خلال ترديد العديد الأغاني المتعارف عليها وطنيا.

17:19 خرج آلاف المواطنين الڨالميين على اختلاف شرائحهم، بقوّة اليوم، في ثامن جمعة من عمر الحراك الشعبي السلمي، مجدّدين رفضهم المطلق للباءات الأربعة، وإصرارهم على مواصلة المسيرات، لتحقيق التغيير المنشود"، ورحيل جميع رؤوس النظام ومحاسبتهم عما نهبوه.

سارت حشود مواطني قلعة الثامن ماي الأشم في شكل مجموعات مسيرات، عبر شارع 01 نوفمبر، سويداني بوجمعة، حي 19 مارس عند النصب المخلد للراحل بومدين وبشارع زعايمية قُبالة مقر الولاية، رافعة العديد من الشعارات التي من أهمها رفض الانتخابات المعلن عنها لسرعة القرار"الانتخابات ماشي ساندويتش"، ومستصرخين الجيش بحمايتهم والتأكيد بأنّ الحراك الشعبي هو الأساس "يا جيش بلادي يا عسّاس، الحراك هو الأساس".

وقد ردّد المشاركون في مسيرة اليوم عبارات محذرة لفرنسا ولكل من هو أجنبي، مؤكدين على اتحاد أبناء الوطن، إن في وجه العصابة المُنتفض ضدها، أو أولئك المتربصين بالوطن. كما جددوا وحدتهم مع الجيش والأمن والحرص على سلمية المسيرات.إ.غمري

(صورة: إ.غمري "الخبر")

17:10 تضاعف ، عدد المتظاهرين في الجمعة الثامنة بسعيدة المطالبة برحيل بقايا النظام حيث سجل ارتياحا لتحقيق الشعب بعض مطالبه و ملتزم بالاستمرار حتى يرحل الرئيس الحالي عبد القادر بن صالح و الوزير الأول نور الدين بدوي و حكومته و و رئيس المجلس الدستوري الطيب بلعيز التي أعتبرها المتظاهرون استمرارا لسياسة الاستفزاز المعتادة رغم أن الحراك الشعبي الجزائري ينادي بصوت واحد هو الرحيل الفوري. كما حمل المتظاهرون لافتات تنادي بالتغيير الجذري و أبرزها رحيل الوجوه التي نكدت على الجزائريين عيشتهم بسياسات فاشلة لم تلب تصورهم في جزائر متطورة. وانطلقت المسيرة من ساحة الأمير عبد القادر بقلب المدينة و جابت عدد من الشوارع الرئيسية للمدينة ثم عادت و تفرقت بنفس الساحة كلها أمل في الإستحابة السريعة و هضم هؤلاء المتعنتين الواقع التاريخي بضرورة رحيلهم و تحمل مسؤوليتهم التاريخية حسب احد المتظاهرين.

17:02 صورة من ولاية برج بوعريريج اليوم

17:00 بسكرة: "كلمة الشعب فوق دستور العصابة"

تزين الآلاف من المواطنين بالأعلام الوطنية في ولاية بسكرة وخرجوا في الجمعة الثامنة إلى الشارع وكانت الوجهة كما هو معتاد ساحة الحرية في قلب المدينة حيث كان التجمع للتعبير عن رفضهم لبن صالح وحكومة بدوي والانتخابات التي قالوا أنها مرفوضة. وفي الوقت الذي انطلقت فيها الجماهير سيرا على الأقدام نحو طريق الزعاطشة والنفق حاملين مختلف الشعارات "كلمة الشعب فوق دستور العصابة" وفخامة الشعب"، فضل آخرون المكوث بساحة الحرية والاستماع إلى هتافات مكبر الصوت التي ألهبت حماسة المتظاهرون حيث صاح الجميع بعبارات "ديقاج "و"كليتو البلاد يا سراقين"، "وطني وطني" ليكتمل المشهد بالتحام الجميع في ساحة الحرية التي غصت عن آخرها واستمر المشهد بصورة سلمية حضارية لسويعة من الزمن كان الشعب هو البطل وأرسل عبارات مدوية نصرة لجزائر الشهداء. ف.ل

16:58: تحركت قوافل السيول البشرية بسيدي بلعباس اليوم مباشرة بعد الانتهاء من تأدية صلاة الجمعة صوب اكبر شوارع المدينة في مسيرة صاخبة بعدما كانت ساحة "كارنو" بمثابة نقطة الانطلاق للتعبير عن الرفض المطلق لما أفرزته المستجدات السياسية بالوطن بحر الأسبوع المنقضي. وقد أخذت الباءات الثلاثة نصيبها من الذم وسط دعوات لضرورة أن يرحل كل من بن صالح وبدوي ومعهما بلعيز في أقرب الآجال عن المشهد السياسي في الجزائر ، في وقت رفع فيه مطلب مفاده أن يكون مآل أفراد العصابة هو السجن من خلال ترديد هتافات "ماكانش السماح تروحو قاع للحراش". ويبقى ابرز ما ردده آلاف المتظاهرين بدءا من ظهيرة اليوم "يا نظام يا كاذب أن شاء الله غير تتحاسب" ، "يا نظام الفساد يا نظام الرشوة والمحاباة والعلاقات همشتو الكفاءات" إضافة إلى "يا نظام يا غدار بعت البلاد بالدولار" من خلال هتافات "تصعيدية" خلت في الكثير من مقاطعها من عبارات "خاوة خاوة" التي كان لها حصة الأسد من هتافات الأسابيع الفارطة ، ما ترك الانطباع بعدم رضا من نزلوا إلى الشارع من عامة الشعب عما حملته المستجدات الأخيرة من قرارات سياسية كتثبيت بن صالح رئيسا للدولة وتحصين بدوي لموقعه كوزير أول من خلال استدعائه لأحد اذرعه ليكون رئيسا لديوانه في إشارة ضمنية إلى عبد الحكيم شاطر الوالي السابق لتيزي وزو الذي سبق وان كان أمينا عاما لولاية سيدي بلعباس خلال فترة تواجد بدوي فيها كوال خلال السنوات الأخيرة من القرن الماضي.

- إغماءات بين عديد المتظاهرين السلميين بعد إطلاق مصالح الأمن للغاز المسيل للدموع داخل نفق الجامعة المركزية بن يوسف بن خدة

16:33 رسم مواطنو ولاية النعامة في كبرى مدنها النعامة والمشرية والعين الصفراء صور الرفض لاستمرارية النظام برموزه وباءاته في أعلى هرم السلطة حيث خرجوا في ثامن جمعة بعد أدائهم للصلاة في مسيرات سلمية جابت الشوارع والساحات العمومية رافعين شعارات يطالبون فيها برحيل الحكومة وبلعيز ورئيس الدولة بن صالح وإحداث التغيير الذي يريده الحراك الشعبي بعيدا عن عصابة الفساد. لقد كانت المشاهد كلها سلمية وحضارية وحناجر المحتجين تصدح بشعارات الرفض لبقاء العصابة على غرار لا بن صالح لا بلعيز ، ارحلوا قاع ،بن صالح ديقاج ، لا لرموز بوتفليقة.

الشرطة تستخدم الغاز المسيل للدموع بساحة أودان -

La police reprime la marche à Audin. Bousculade, blessés et panique pic.twitter.com/jFR7Ip5V1H — Alioui Mehdi (@MehdiAlioui) 12 avril 2019

15:40 بومرداس الآن ..يطالبون برحيل بن صالح

15:36 نظم سكان ولاية تلمسان تظاهرة كبيرة مطالبين برحيل النظام

15:33 مواطنو ولاية البليدة في مسيرة ضخمة، رافعين شعار "تروحو قاع"

15:24 مسيرة البويرة اليوم

15:17 تدفق آلاف المواطنين بالوادي في الجمعة الثامنة للحراك من مختلف الأحياء والبلديات في سيول بشرية سلمية لم تشهدها عاصمة الولاية في الجمعات الماضية.

وجدد المتظاهرون رفضهم لبن صالح وبدوى وبلعيز كما نددوا بالالتفاف على سيادة الشعب معبرين عن عدم اعترافهم بالحكومة والبرلمان المزور وبرئيس المجلس الدستوري من خلال ترديد شعارات مثل "كي بلعيز.. كي بن صالح..ما فيهم واحد صالح" و "عملاء من جديد..هذا الشعب لا يريد " كما طالبوا بالحل السياسي مع الحل الدستوري " فخامة الشعب يأمركم بإعلان زواج الحل السياسي مع الدستوري" في إشارة إلى وجوب تطبيق المادتين 7 و8 من الدستور اللتين تؤكدان أن السلطة تستمد من الشعب.

كما أمطر الجماهير حزبي الأفالان والأرندي بشعارات "ديڤاج" والتنديد بـ " ناهبي العقار والسراقين".

15:15 مسيرة سلمية حاشدة في بجاية للمطالبة برحيل النظام.

15:05 نظم مواطنو ولاية تبسة مسيرة حاشدة تجوب أغلب شوارع عاصمة الولاية، مطالبين برحيل الباءات الأربعة.

14:55 البريد المركزي الآن

14:47 انطلقت قبل قليل مسيرة حاشدة بمدينة تيبازة ، في الجمعة الثامنة من بداية الحراك ، ردد فيها المتظاهرون شعارات تنادي برحيل الباءات الأربعة وأعربوا عن رفضهم لإجراء انتخابات رئاسية في جويلية المقبل،ولوحظ تضاعف عدد المشاركين في هذه الجمعة مقارنة بالمسيرات السابقة.

14:40 خرج المئات من الشباب بمستغانم للجمعة الثامنة في مسيرة سلمية ضد تثبيت بن صالح في منصب رئيس الدولة بعدما صادق نواب أحزاب الأغلبية على شغور منصب رئيس الجمهورية مطالبين الجيش بمواصلة دعمه لمطالب الشعب تنفيذا لالتزاماته التي سبق أن قطعها على نفسه .كما رفض المحتجون خريطة الطريق التي تقرها المادة 102من الدستور واعتبروها بمحاولة تكسير الحراك الشعبي والعمل على بقاء رمور النظام الفاسد.

14:21 سطيف الآن

14:13 انطلاق مسيرة الجمعة الثامنة بمدينة وهران للمطالبة برحيل بن صالح .

14:05 شارع عسلة حسين، الجزائر الوسطى.

13:59 باتنة الآن

13:54 قسنطنية بشعار "لا بلعيز لا بن صالح.. واحد فيهم ماهو صالح"

13:44 ساحة موريس أودان الآن

شارع ديدوش مراد

13:40 بداية المسيرة في عاصمة الأوراس باتنة

13:37 بداية المسيرات السلمية بتيزي وزو

13:33 البريد المركزي الآن

13:27 الشعب والأمن "خاوة- خاوة"

13:08 بداية توافد المواطنين على ساحة الثورة وسط مدينة عنابة

12:55 بداية توافد المواطنين للمشاركة في المسيرة الثامنة بمدينة بجاية للمطالبة برحيل النظام.

12:40 بدأت تتشكل مجموعات الأشخاص القادمين من مختلف بلديات ومناطق ولاية البويرة إلى ساحة الوئام وأمام مقر ولاية البويرة وذلك للمشاركة في أكبر تظاهرة للجمعة الثامنة المنادية برحيل النظام . وقد لوحظ إلتحاق عشرات الشباب ومختلف أطياف المجتمع من ولايات أخرى بعد أن تعذر عليهم الوصول إلى الجزائر العاصمة عبر الطريق السيار "شرق-غرب" أو الطريق الوطني رقم 5، حيث إختاروا مشاركة سكان ولاية البويرة في المسيرة التي ستجوب مختلف شوارعها بعد صلاة الجمعة.

12:20 البريد المركزي الآن

12:03 أحد المتظاهرين لرجال الأمن: "انتم إخوتنا والحڤرة هي من أخرجتنا"

11:55 المتظاهرون يتوجهون الى ساحة أودان

Le moment où le cordon sécuritaire a été brisé par les milliers de manifestants pic.twitter.com/BzgmWUvDN1 — Le Journal d'El Mouradia - جرنان المرادية - (@JournalMouradia) 12 avril 2019

11:33 ساحة موريس أودان الآن

10:49 الشرطة تنسحب من البريد المركزي والشعب بشعار " خاوة خاوة"

10:40 الدرك الوطني يمنع القادمين من الجهة الشرقية ومن ولايتي تيزي وزو والبويرة الدخول إلى الجزائر العاصمة.

10:18 انسحاب رجال الشرطة من أمام مقر البريد المركزي

10:11 الدرك الوطني يغلق الطريق السيار في محوره العابر لبوفاريك في ولاية البليدة

09:52 البريد المركزي الآن

09:37 "الله الله يا بابا جينا نحو العصابة"

09:33 شهدت العاصمة ليلة أمس وقفات احتجاجية بكل من البريد المركزي وساحة موريس أودان، تنديدا بالإجراءات القمعية التي أقرتها السلطات لاجهاض المسيرات فقامت بغلق منافذ العاصمة ما تسبب في اختناقات مرورية ضخمة امتدت حتى مداخل ولاية البويرة.

09:23 البريد المركزي الآن.

09:13 تواجد أمني مكثف بقلب العاصمة وعلى غير العادة يحاول عناصر الأمن اقتحام سلالم البريد المركزي أين احتشد الآلاف منذ الساعات الأولى من الصباح.

تعيش ربوع الوطن الجمعة الثامنة من الحراك الشعبي، هذا اليوم يبقى تحت شعار رحيل كل رموز النظام وفي مقدمتها رئيس الدولة عبد القادر بن صالح. تابعوا معنا أحداث هذا اليوم.