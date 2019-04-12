أعلنت وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية أن مراجعة استثنائية للقوائم الانتخابية، ستتم من 16 إلى 23 أفريل الجاري، و ذلك تحسبا للانتخابات الرئاسية المقررة يوم الخميس 4 جويلية 2019.

وأوضحت الوزارة في بيان لها أنه "تبعا لإمضاء المرسوم الرئاسي المحدد لتاريخ استدعاء الهيئة الانتخابية ليوم الخميس 4 جويلية 2019 من أجل الانتخاب لرئاسة الجمهورية ، تنهي وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية إلى علم المواطنات والمواطنين أن فترة مراجعة استثنائية للقوائم الانتخابية مدتها ثمانية (08) أيام، تفتتح من يوم الثلاثاء 16 أفريل إلى غاية يوم الثلاثاء 23 أفريل 2019 ، وذلك طبقا لأحكام المادة 14 من القانون العضوي رقم 16-10 المؤرخ في 25 أوت 2016 والمتعلق بنظام الانتخابات".

و لهذا الغرض، دعت الوزارة المواطنات و المواطنين غير المسجلين في القوائم الانتخابية لاسيما البالغين الثامنة عشر (18) سنة كاملة يوم الاقتراع، أي يوم04 جويلية 2019 طلب تسجيل أنفسهم ضمن القائمة الانتخابية لبلدية إقامتهم. وأضافت أنه "بالنسبة للناخبات و الناخبين الذين غيروا مقر إقامتهم، التقرب من البلدية مقر الإقامة الجديد التي ستتكفل بكل إجراءات الشطب والتسجيل"، مشيرة إلى"إرفاق طلب التسجيل بوثيقة ثبوت هوية المعني وأخرى تثبت الإقامة".

من جهة أخرى أفادت الوزارة أن المكاتب المكلفة بالانتخابات على مستوى البلديات" تبقى مفتوحة كل أيام الأسبوع من الساعة التاسعة (9) صباحا إلى غاية الساعة الرابعة والنصف (16سا 30) مساء، ما غدا يوم الجمعة".