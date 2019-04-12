توفي الفنان الكوميدي عزيز دڤة صباح اليوم الجمعة بالجزائر العاصمة عن عمر ناهز 74 سنة إثر مرض عضال.

وأوردت وكالة الأنباء الجزائرية نقلا عن أقاربه أن جثمان الفقيد وسيواري الثرى بمقبرة عين البنيان بعد ظهر اليوم.

وبدأ عزيز دڤة، المولود بالجزائر العاصمة في نوفمبر سنة 1945، مساره الفني في بداية الستينات وكان معروفا بقدراته على التنشيط واشتهر لدى جمهوره بشخصية "موح سمينة" في الفيلم الأسطوري "عمر ڤتلاتو" سنة 1975 لمرزاق علواش.

وكان الفقيد يميل إلى النوع الكوميدي واشتغل لسنوات بسينيماتيك بالجزائرالعاصمة. وكان يحب الأطفال ويقدم عروضا خاصة بهم. وبعد تقاعده أصبح يكتب لهذه الشريحة من المجتمع.

وشارك في عدة أفلام منها "صرخة الصخر" 1987 (Cri de pierre) للمخرج عبد الرحمان بوڤرموح و "الطاكسي المخفي" 1988 (Le clandestin) لبن عمر بختي و"موريتوري" ((Morituri) 2007 لعكاشة تويتة. وقد خصص له المخرج حميد بن عمرة المتخصص في الأفلام الوثائقية بورتريه.