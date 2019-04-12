لفت انتباه مواطني بلدية تارقالت في ولاية سوق أهراس، أثناء دخولهم لمكتب رئيس البلدية، وجود صورة الرئيس السابق بوتفليقة معلقة على الجدار، حيث أصر هؤلاء على نزعها قبل الشروع في أي مفاوضات مع هذا الأخير، والاستجابة لمطالب مئات المواطنين الذين أغلقوا مقر البلدية طيلة 4 أيام. وباءت محاولة “المير” إقناع ممثلي المواطنين بتلقيه أوامر من والي ولاية سوق أهراس بالاحتفاظ بصورة بوتفليقة، بالفشل، حيث سارع إلى نزعها ووضعها في خزانة، مشيرا بيده “وداعا سيدي الرايس” ما فجّر الحضور ضحكا.