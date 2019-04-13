أعلن مجمع شيفرون، ثاني أكبر مجمع بترولي أمريكي،هذا الجمعة،أنه توصل إلى اتفاق كلي من أجل شراء كل الأسهم المتداولة لمجمع اناداركو بمبلغ 33 مليار دولار،أي ما يعادل 65 دولار للسهم الواحد.و أعطى مجمع شيفرون تعهدا بتحقيق مبلغ 2 مليار دولار سنويا لفائدة أصحاب الأسهم ، حسب بيان للمجمع.

وسيمكن شراء هذا المجمع من تعزيز حافظة مجمع شيفرون بشكل معتبر لاسيما مراكزه الريادية على مستوى اكبر أحواض الغاز الطبيعي والغاز الصخري وأكثرهم جاذبية.

وقال الرئيس المدير العام لمجمع شيفرون ، مايكل ويرث،أن هذه الصفقة من شأنها أن تعزز قوة مجمّعه ، كما ستسمح له من دعم مركزه الريادي في حوضي الخليج والمكسيك وكذا أنشطته في مجال الغاز الطبيعي المميع.

ومن جهته، قال الرئيس المدير العام لمجمع اناداركو آل والكر أن هذا"الدمج الاستراتيجي من شأنه أن يساهم في تكوين شركة أكثر قوة وذات أصول و موارد بشرية و فرص عالمية".

وحسبما صرح به مصدر من مجمع سوناطراك لوكالة الأنباء الجزائرية، كان يأمل المجمع الأمريكي"أناداركو"أهم منتج للنفط الخام من ضمن شركاء مجمع سوناطراك شهر مارس الفارط في إعادة بعث عقود إنتاجه في الجزائر وتعزيز نشاطاته، كما كان المجمع الذي ينتج نحو 260.000 برميل يوميا، قد طلب بتمديد كل عقوده الخاصة باستغلال المحروقات في الجزائر.

ومن المرتقب أن يبلغ العقد الأول حول حقل حاسي بركين حيث يستغل المجمع الكتلتين 404 و 208 أجله في 2023، كما يستغل المجمع بالشراكة مع سوناطراك حقل المرك بإليزي الذي يمثل أحد أهم اكتشافات الخام في الجزائر خلال السنوات الأخيرة باحتياطات تقدر بـ 1.2 مليار برميل من النفط و المكثفات.