تم في ختام أشغال الدورة الاستثنائية للمجلس الوطني لجبهة القوى الاشتراكية اليوم السبت بالجزائر العاصمة تنصيب لجنة تنسيقية مؤقتة تتولى تحضير المؤتمر الوطني العادي للحزب وإعادة تقوية النضال السياسي في إطار المبادئ الأساسية للحزب.

وأكد أعضاء المجلس الوطني للحزب في ختام أشغال هذه الدورة الاستثنائية على ضرورة "تكثيف الجهود وتقوية العمل بإشراك كل المناضلين من أجل التوصل إلى تنظيم مؤتمر وطني للحزب يكون جامعا وديمقراطيا "مبرزين أهمية تنصيب هذه اللجنة التنسيقية المؤقتة تحت إشراف مهنة حدادو بتنسيق العمل مع أعضاء آخرين من الحزب ليتم تحديد موعد تنظيم هذا المؤتمر في أقرب الآجال " .

كما تم خلال هذا اللقاء "سحب الثقة من ثلاثة أعضاء يمثلون الهيئة الرئاسية لجبهة القوى الاشتراكية والمتشكلة من خمسة أعضاء"بسبب "سوء التسيير وتبديد أموال الحزب وسياسة الإقصاء والتهميش والتسيير الأحادي الذي انتهجها هؤلاء المسيرين لحد الآن".

وكان مناضلو وإطارات حزب جبهة القوى الاشتراكية، من مختلف الولايات قد نظموا في وقت سابق بمقر الحزب تجمعا للتنديد ب"سياسة الإقصاء " المنتهجة من قبل بعض قادة الحزب في حق مناضلين و إطارات في الحزب".

وبالمناسبة أعرب مناضلو وإطارات جبهة القوى الاشتراكية "مساندتهم ودعمهم المطلق للمسيرات الشعبية التي تعرفها مختلف مناطق الوطن للمطالبة ب"رحيل رموز النظام من أجل احدث تغيير جذري و كذا "محاسبة الفاسدين".

و في وقت مبكر من صباح اليوم، قام مناضلو جبهة القوى الاشتراكية بطرد منسق هيئة الرئاسة للحزب، علي العسكري، من مقر الحزب، كما نظم المناضلون وأعضاء الأفافاس، وقفة احتجاجية، أمام المقر، مطالبين برحيل علي العسكري، متهمين إياه بالخروج عن الخط السياسي للراحل، حسين أيت أحمد.