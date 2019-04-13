أعلنت الھیئة التي تحضر للمؤتمر الاستثنائي لحزب التجمع الوطني الديمقراطي، عن رفض أي تعامل مع أحمد أويحیى كأمین للأرندي.

وقال بیان للأرندي الیوم أن "السید أحمد أويحیى بتصمیمه الاستفزازي على البقاء على رأس قیادة الحزب يبرھن مرة أخرى تجاھله حقیقة صورته المقیتة لدى الشعب، راھنا بذلك كل آمال المناضلین والمناضلات الشرفاء الراغبین في المشاركة الايجابیة في مستقبل بلادنا الذي تنتظره تحديات كبیرة".

ودعت الھیئة " أعضاء المجلس الوطني لإنقاذ التجمع من عواقب نرجسیة وأنانیة الأمین العام المھددة لوجود الحزب ومطالبته بالتنحي فورا".