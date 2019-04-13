تم حجز ما يقارب 1000 قرص مهلوس من طرف مصالح الجمارك الجزائرية بالمركز الحدودي أم الطبول بولاية الطارف، حسب ما علم اليوم السبت من المكلفة بالاتصال بالمديرية الجهوية لهذا السلك النظامي.

وأكدت أسماء بلخير أن هذه الكمية من الأدوية المصنفة ضمن المؤثرات العقلية تضم أدوية من مختلف العلامات التجارية عثر عليها أمس الجمعة كانت مخبأة بإحكام داخل سيارة سياحية على متنها مسافرين كانوا يتأهبون لإتمام الإجراءات الجمركية لدخول التراب الوطني.

وتندرج هذه العملية في إطار المجهودات المبذولة يوميا من طرف المصالح المعنية لمكافحة مختلف أشكال التهريب و المحافظة على الصحة العمومية، حسب ما خلص إليه ذات المصدر.