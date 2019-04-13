تظاهر آلاف من أصحاب"السترات الصفر" اليوم في فرنسا، خصوصا في مدينة تولوز قبل أيام على الإعلان عن إجراءات يكشف عنها الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون المفترض أن تنهي أزمة مستمرة منذ خمسة أشهر. وشهدت العاصمة باريس تراجعا في التحرك للأسبوع الثاني من خلال مسيرة ضمت مئات الأشخاص.وهذا هو السبت الثاني والعشرين على التوالي من تظاهرات أصحاب السترات الصفر، الذين شهد تحركهم تراجعا الأسبوع الماضي. وفي مدينة تولوز التي شهدت ميلاد التحرك الوطني، بدأ أكثر من ألف محتج بالتظاهر ظهر اليوم . ومن المقرر أيضا تنظيم تجمعات في مدن مرسيليا وغرينوبل وليل وغيرها.

وقد فرض حظر منتظم على التظاهر في بعض المدن منذ منتصف مارس الماضي ،وفي باريس ، منعت السلطات المتظاهرين من التجمع في الشانزيليزيه. وبعد أكثر من شهرين من إطلاق عملية "النقاش الوطني"، بشأن الإصلاحات الاقتصادية في فرنسا ، يتعين على رئيس الدولة أن يعلن في الواقع عن تدابير "قوية" كما تقول السلطة التنفيذية، لمحاولة طمأنة الحركة الاجتماعية التي نشأت في الأصل بعد زيادة الضرائب ، ولم تكشف الرئاسة عن موعد صدور البيان وصيغته. وانطلقت تظاهرات أصحاب السترات الصفراء في نوفمبر الماضي احتجاجا على خطط الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون تعديل النظام الضريبي وسياسة الأجور.