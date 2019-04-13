اختارت بعثة المنتخب الوطني الجزائري لكرة القدم المتنقلة إلى مصر لحضور مراسيم قرعة كأس الأمم الإفريقية، مكان إقامة "الخضر" خلال المنافسة.

وجاء في بيان للاتحادية الجزائرية لكرة القدم اليوم السبت "بعد نهاية القرعة وتعرف المنتخب الوطني على المجموعة، شرعت بعثة الخضر في إنهاء تحضيرات إقامة الخضر خلال الكأس، حيث توجه الوفد إلى فندق رويال ماكسيم كمبينسكي، ووقفوا على كل التحضيرات بعقد جلسة عمل مع السيدة مديرة المجمع".

وأضاف البيان "عكس معظم المنتخبات المشاركة فإن الخضر سيقيمون لوحدهم في التحفة السياحية، كما أن مقر الإقامة لا يبعد إلا بـ7 دقائق عن ملعب التدريبات وربع ساعة عن الملعب الذي سيحتضن اللقاءات، وسيجد أشبال بلماضي كل الظروف المواتية من أجل العمل والتحضير".