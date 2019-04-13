لا يزال رئيس المجلس الشعبي الوطني معاذ بوشارب غير متابع للأوضاع التي يعيشها المجلس، بحكم المشاكل التي يعرفها حزب جبهة التحرير الوطني. وفي ظل هذه الأوضاع، قام الأمين العام للمجلس بإجراءات إدارية اعتبرها الموظفون استفزازية وهددوا بإضراب هذا الأسبوع، يمس مختلف المصالح. ومن بين الإجراءات المتخذة؛ تعيين فتاة التحقت مؤخرا بالمؤسسة كرئيسة مصلحة التأشيرات، رغم أن المصلحة تضم عناصر أكفاء وذوي خبرة. هذه التصرفات تحدث في ظل مجموعة ترقيات يستحقها الموظفون، وهي موجودة منذ أشهر على مكتب الأمين العام ولم ترفع إلى رئيس المجلس للتصديق عليها.