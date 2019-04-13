إلى غاية الجمعة الثامنة من تاريخ الحراك الشعبي، لم يتحقق إلا مطلبان اثنان، هما تنحي الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة راضخا لضغط الشارع، وإعلان تاريخ 4 جويلية القادم موعدا لإجراء الانتخابات الرئاسية التي يسلم بعدها الرئيس المؤقت، عبد القادر بن صالح، مفاتيح قصر المرادية والختم الرئاسي لرئيس منتخب!

الرسالة التي وجهها الشعب الجزائري يوم 22 فبراير الماضي والتي يواصل في التأكيد عليها لم يتحقق منها إلا القليل جدا من المطالب التي اعترف الجميع سلطة ومعارضة ورأي عام دولي بمشروعيتها وضرورة الاستجابة لها، كونها تعبر عن نضج ووعي كبيرين صنعا الفارق بين الجزائر قبل وبعد عشرين سنة من حكم الرئيس السابق.

وعلى الرغم من الألغام التي زرعت بواسطة دستور 2016، الخانق للحريات والمضيق على انتقال السلطة بسلاسة وسلمية، إلا أن الشعب الجزائري يظل ماسكا على الجمرة محتسبا الإرهاق النفسي والبدني لمستقبل تزهو فيه الحياة ويسترجع فيه حقه المسلوب من طرف "العصابة".

ولأن المطالب مشروعة، فإن الوسيلة الوحيدة التي يعتمدها المشاركون في الحراك الشعبي مشروعة أيضا، بل وحضارية، يتوجب على "البقايا المتصلبة" في بعض دوائر صناعة القرار في النظام المتجه نحو الزوال الإنصات إليها وترجمتها إلى إجراءات تهدئة أخرى تعيد الطمأنينة للنفوس، وعدم التماطل في تنفيذها، وأهمها جر الذين تسببوا في نفاد صبر الجزائريين وتعريض الأمن القومي للأخطار والبلاد إلى هزات أخرى هي في غنى عنها. ولتكن البداية برؤوس وأذناب الفساد في الاقتصاد والإدارات السياسية والمدنية والعسكرية، خاصة في ظل التحرر الذي طال جهاز القضاء الذي كان لعقود معقودا بمعصم "العصابة" التي يتبرأ منها الجيش الوطني الشعبي!

ويعتبر هذا الملف اختبارا مصيريا لمصداقية المؤسسة العسكرية، ولن يصدق الشارع الجزائري تصريحات قيادتها إلا بعد مشاهدة الآلة القضائية تتحرك حقيقة على الأرض وتحيل كل مشبوه بالفساد مهما كان موقعه ومركزه الاجتماعي وقرابته بالمسؤولين الحاليين والسابقين وعدم البحث عن كباش فداء معدودين، من دون زيادة أو نقصان، مع ضرورة تفادي تهديم المنشآت المؤسساتية والمقاولاتية القائمة، خاصة أن "العصابة"، مثلما سماها الحراك الشعبي والتقفها الفريق أحمد ڤايد صالح، ليست رجل أعمال واحدا وإنما "شلة" كاملة كانت تصول وتجول برا وبحرا وجوا بلا رقيب أو حسيب، وبكل تأكيد أن تقارير الأمن بمختلف مصادرها، شرطة ودرك وجيش، "تفيض" بالوقائع والممارسات وكل من له صلة بها من قريب أو من بعيد في كل مستويات الإدارات الحكومية.

وفيما يستغرق الجميع في البحث عن قطف رأس عبد القادر بن صالح، يظل البنك المركزي بلا رأس، علما أنه هو الحلقة الخطيرة في لعبة الفساد الخطيرة وهو صاحب التأشيرة لتحويل الأموال إلى الخارج، ويغيب عن الرأي العام أن الفساد "معشش" في المنظومة البنكية، وعلى العدالة استدعاء واستجواب رؤساء البنوك العمومية ومسؤولي هيئات الاستثمار المركزية والجهوية، الذين كانوا ينفذون بلا "ضمير" رغبات الفاسدين!

وفيما ينشغل ملايين الجزائريين بكيفية إنجاح "الثورة"، يسعى الكثير من "فقهاء الدستور" إلى الترويج لمستقبل أفضل يقوم فيه الرئيس القادم عبر صندوق الرئاسيات (شبه الفارغة في حال عزف الجزائريون عن التصويت وهو احتمال وارد جدا)، وكأن ما ينقص الجزائر هو دستور وحكومة أو حتى جيش؟ أم أنها بحاجة إلى نظام جماهيرية وسلطة شعبية لا تعرف لها "أساسا أو رأسا"!

وهناك من "بائعي الكلام مجانا" من يضع الجيش، الذي هو مؤسسة مهمتها الدفاع عن الحدود والشعب الذي يعيش داخلها، أمام تحديات وأزمات الجميع في غنى عنها، بالترويج لأزمة مع فرنسا الغارق رئيسها في أوحال أزمة تهدد مشواره السياسي، ويسعى بكل الوسائل للتخلص منها بتثبيط عزيمة الرأي العام الفرنسي المطالب بتغيير نظامهم.

وهم بذلك، أي "تجار الكلام"، يروجون، بغرض إلهاء الشارع الجزائري، لتعليق مشاكلنا الداخلية على مشجب فرنسا التي يعلم الجميع أنها عملت وتعمل وستعمل كل ما بوسعها من أجل الحفاظ على نفوذها في الجزائر، مثلما كان يفعل النظام الجزائري الذي يحظى رموزه بكل المزايا والامتيازات في التنقل والإقامة هناك بفضل اتفاقية 1968 التي تعتبر نقطة الضعف الموجعة للكثير من المسؤولين والنخب الذين تعاقبوا على المناصب والوظائف في الدولة إلى غاية اليوم!