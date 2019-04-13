تعرض موكب الوفد الوزاري الذي يضم وزير الداخلية رفقة وزيري السكن والموارد المائية إلى الرشق بالحجارة بمدينة القنادسة، لتكون هذه الثانية التي لم يتمكن من الدخول لها بعد مدينة العبادلة الذي توحدت فيها إرادة المواطنين والمنتخبين في رفض زيارة الوفد الوزاري.

وكانت سيارتين من الوفد الوزاري تعرضت للتخريب بسبب الحجارة التي تهاطلت عليها في المدخل الشمالي لمدينة القنادسة، دون تسجيل أي إصابات في حين كان الوفد الوزاري قرر العدول عن زيارة مدينة العبادلة بعد أن أخطر أن مدخلها الرئيسي مغلقا بسبب تجمهر المئات من المواطنين الذين قرروا استقبال الوفد الوزاري بوقفة احتجاجية في مدخل المدينة في حين كان منتخبو بلدية العبادلة 90 كلم جنوب بشار، قد طلبوا من رئيس الدائرة إبلاغ والي الولاية وعبره وزير الداخلية والوزيران المرافقان له، أنهم غير مرغوب فيهم بمدينة العبادلة التي كانت المحطة الثالثة في هذه الزيارة، وأبلغ هؤلاء رئيس الدائرة موقفهم الصريح بأنهم قرّروا التخندق مع قرار الجماهير الرافضة لهذه الزيارة جملة وتفصيلا.

أما في مدينة تاغيت فسجلت حضورها الرافض القوي لزيارة الوفد الوزاري، ولم تتمكن قوات مكافحة الشغب من تفريق الجماهير المحتجة، ليقرر الوفد الوزاري الذي أخذ جلسة استراحة بفندق تاغيت، قبل أن يعود أدراجه إلى عاصمة الولاية، مسقطا من برنامجه مدينة العبادلة، ليقرر الوفد الوزاري المغامرة والدخول إلى مدينة القنادسة، لترده الحجارة إلى عاصمة الولاية، ليجد نفسه محروما من تدشين المعهد الجهوي للموسيقى الذي كان محاصرا بعشرات المواطنين.