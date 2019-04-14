نظم العشرات من سكان دائرة المطمر في غليزان وقفة احتجاجية أمام مقر العيادة المتعددة الخدمات مطالبين بفتح مصلحتي التوليد والأشعة وتوفير سيارات إسعاف تكون في خدمة المريض دون انقطاع.



كما طالب المحتجون بتحويل طبيب المناوبة إلى مكان آخر بسبب طغيانه وسوء تصرفاته مع المرضى، وفصل هذه العيادة عن المؤسسة العمومية للصحة الجوارية الكائن مقرها ببلدية يلل.

وبالموازاة هدد المحتجون بتصعيد اللهجة في الأيام المقبلة في حالة عدم الاستجابة لمطالبهم المشروعة، مطالبين في ذات الوقت بالتدخل العاجل لوزير الصحة، ووالي غليزان للقيام بزيارة مفاجئة لهذه العيادة والوقوف على ما يعانيه مواطنو دائرة المطمر الذين يفوق عددهم 22 ألف نسمة من تدن في الخدمات الصحية، ومطلبهم الأساسي حق العلاج ليس إلا.

وحسب مصادر "الخبر"، فإن المحتجين عازمين على مواصلة الاحتجاج حتى يُستجاب لمطالبهم.