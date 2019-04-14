أجلت اليوم الأحد، محكمة الجنح بتيبازة النظر في قضية السيناتور الموقوف بوجوهر مليك إلى جلسة 21 أفريل الجاري، لحضور الشهود بطلب من النيابة التي رفضت الافراج عن السيناتور.

وشهدت قاعة الجلسات حضور المتهمين الثلاثة الموقوفين ودفاعهم وكذا الضحية وعدد كبير من أقارب المتهمين ومقربيهم، وتقرر تأجيل النظر في القضية بطلب من النيابة لحضور الشهود الثلاثة مع إصدار قرار باستدعائهم عن طريق برقية رسمية.

كما رفضت هيئة المحكمة طلب الدفاع بالإفراج عن السيناتور الموقوف بوجوهر مليك المتابع جنحة استغلال النفوذ وجنحة استغلال الوظيفة.