قدرت تحويلات الأموال للجالية الجزائرية في الخارج نحو الجزائر بـ 1.9 مليار دولار سنة 2018 مقابل 2 مليار دولار في 2017، حسبما أفاد به التقرير الأخير للبنك الدولي حول الهجرة والتنمية الصادر بواشنطن.

ويمثل مبلغ التحويلات المسجلة السنة الماضية 1 بالمائة من الناتج الداخلي الخام، في حين أن البنك الدولي راهن في توقعاته في شهر ديسمبر على تحويلات أموال نحو الجزائر تقدر بـ 2.15 مليار دولار في 2018، أي 1.1 في المائة من الناتج الداخلي الخام.

وأشارت المعطيات التي نشرها البنك الدولي أنه خلال الفترة الممتدة من 2013 إلى 2017 استقرت تحويلات الأموال نحو الجزائر في حدود ملياري دولار.

ومع ذلك تبقى التدفقات المُستقبلة في السنة الأخيرة أقل من الرقم القياسي المقدر بـ 2.4 مليار دولار المسجل في 2004.

وجدير بالذكر أن انخفاض تحويل الأموال نحو الجزائر سُجل في إطار ارتفاع التحويلات نحو بلدان الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

وارتفعت التحويلات نحو هذه المنطقة بنسبة 9 بالمائة سنة 2018، أي 62 مليار دولار، وهو تطور يرجع أساسا إلى الارتفاع السريع للتحويلات نحو مصر بحوالي 17 في المائة.

وتوقع البنك الدولي أنه يرتقب أن تستمر هذه الحركية الايجابية إلى ما بعد 2018، ولكن بوتيرة أضعف في حدود 3 في المائة في 2019 والتي أوقفها ركود النشاط في منطقة الأورو.