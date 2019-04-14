اكتمل عقد الفرق المتأهلة إلى الدور نصف النهائي من بطولة دوري أبطال إفريقيا بعد انتهاء منافسات دور الثمانية.

ونجح الوداد المغربي بالتأهل للنصف النهائي بعد فوزه على حوريا كوناكري الغيني بنتيجة (5-0) بعد تعادله ذهابا (0-0)

كذلك تأهل الترجي التونسي على حساب شباب قسنطينة بعد فوزه ذهابا بنتيجة (3-2) وإيابا (3-1) في حين خطف مازيمبي بطاقة التأهل إلى المربع الذهبي على حساب سيمبا التنزاني وذلك بعدما حقق فوزا كبيرا عليه في لقاء الإياب بنتيجة (4-1)، علما بأن لقاء الذهاب انتهى بالتعادل السلبي (0-0).

وحسم صنداونز الجنوب إفريقي تأهله على حساب الأهلي المصري رغم فوز الأخير، بهدف دون رد في إياب ربع النهائي علما بأنه فاز ذهابا بنتيجة (5-0) ليصعد بمجموع المباراتين (5-1).

ويواجه الترجي التونسي نظيره مازيمبي الكونغولي في النصف النهائي فيما يلتقي الوداد المغربي بنظيره صنداونز الجنوب إفريقي، على أن تقام مباراتا الذهاب خلال يومي 26 و27 من الشهر الجاري، بينما تقام مباراتا الإياب خلال يومي 3 و4 ماي المقبل.