أكد وزير التربية الوطنية عبد الحكيم بلعابد، اليوم الأحد بالجزائر العاصمة، أن الامتحانات المدرسية الوطنية لنهاية السنة الدراسية الحالية للأطوار التعليمية الثلاثة ستجري في مواعيدها المقررة اذ تمتد من 29 ماي إلى 20 جوان المقبل.

وأوضح الوزير خلال الندوة الوطنية لمديري التربية، بأن "الامتحانات التي تعني أزيد من مليوني مترشح، يمتحنون في ما يقارب 18.600 مركز إجراء، تكتسي طابعا خاصا لأنها تأتي في سياق دقيق يحتاج إلى التجنيد واليقظة من طرف الجميع لاجتيازه بأمان".

وحسب الرزنامة المحددة من طرف الوزارة والديوان الوطني للامتحانات والمسابقات، سيجري امتحان شهادة البكالوريا من 16 إلى 20 جوان المقبل، امتحان نهاية التعليم المتوسط من 9 إلى 11 جوان وامتحان نهاية التعليم الابتدائي في 29 ماي أي في شهر رمضان المعظم.