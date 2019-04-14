تمكنت مصالح الدرك الوطني بوهران من حجز كمية تتجاوز 3 قناطير من مادة النحاس معدة للتهريب، حسبما علم اليوم الأحد من هذا السلك الأمني.

وتمت العملية بناء على معلومات وردت إلى الفرقة الإقليمية للدرك الوطني بسيدي الشحمي، مفادها وجود مستودع ملك لأحد الأشخاص متواجد بالحي الفوضوي لبلدية سيدي الشحمي يقوم صاحبه بتجميع النفايات الصلبة وغير الصلبة من بينها مادة النحاس (معدة للتهريب).

وعلى إثر ذلك تم تكثيف التحريات ووضع خطة من طرف أفراد فرقة الدرك الوطني لسيدي الشحمي من أجل مداهمة هذا المستودع.

وبعد استفاء جميع الإجراءات القانونية تم تفتيش المستودع والعثور فيه على 3 قناطير و 25 كلغ من مادة النحاس و 32 قنطارا و70 كلغ من البطاريات المستعملة، يضيف ذات المصدر.

وتواصل الفرقة الإقليمية للدرك الوطني بسيدي الشحمي التحقيق في القضية، وفقا للمصدر ذاته.