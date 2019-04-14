حددت فترة اقتناء قسيمة السيارات لسنة 2019 من 2 جوان إلى 31 جويلية عوض شهر مارس مثلما كان الحال عليه خلال السنوات الماضية المقبل حسبما أكدته المديرية العامة للضرائب.

ويأتي هذا التأجيل تطبيقا للأحكام الواردة في قرار وزارة المالية الذي تم نشره في الجريدة الرسمية رقم 19، حسبما أوضحته المديرية في موقعها الإلكتروني.

و جاء في قرار وزارة المالية "فترة تحصيل عائدات قسيمة السيارات لسنة 2019 تم تأجيلها و تحديدها من يوم الأحد 2 جوان إلى يوم الأربعاء 31 جويلية على الساعة 16سا".

و خلال السنوات الفارطة، تم تحديد سعر القسيمة وفقا لقوة محرك المركبة و سنها.

و في سنة 2018، تم تحديد سعر يتراوح بين 500 إلى 3.000 دج للقسيمة الخاصة بالمركبة التي يفوق سنها 10 سنوات و ما بين 1.000 و 4.000 دج للمركبات التي يتراوح سنها من 6 إلى 10 سنوات و بين 1.500 و 6.000 دج للمركبات بين 3 إلى 6 سنوات.

أما المركبات التي يقل سنها عن 3 سنوات فسعر القسيمة الخاصة بها يتراوح بين 2.000 و 10.000 دج.

أما السيارات غير المعنية بهذه القسيمة فهي السيارات التي تحمل ترقيما خاصا تابعا للدولة و للجماعات المحلية والتي يستفيد أصحابها من مزايا دبلوماسية أو قنصلية، بالإضافة الى سيارات الإسعاف و السيارات المجهزة بالعتاد الصحي و عتاد مكافحة الحرائق و تلك الموجهة للمعاقين و السيارات التي تستعمل غاز البترول المميع (جي بي آل).

أما السيارات غير المعنية بهذه القسيمة فهي عربات الأشغال العمومية و الجرارات و القاطرات و العربات الفلاحية والدراجات النارية.

للتذكير بدأ العمل بقسيمة السيارات في الجزائر منذ 1998 و يتم تخصيص 20% من مداخيلها للخزينة العمومية و 80 % للصندوق المشترك للجماعات المحلية.