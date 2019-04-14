أفادت مصادر مطلعة من أزفون بتيزي وزو، أن عائلة حداد المنحدرة من ذات المدينة قد نظمت، نهاية الأسبوع المنصرم، حركة تضامن مع العائلة للمطالبة بإطلاق سراح ابنها علي، الموقوف بعد محاولته مغادرة أرض الوطن بأم الطبول بولاية الطارف الحدودية.

الحركة التضامنية هذه لقيت استجابة محتشمة وسط سكان مدينة أزفون المعروفين، بتنديدهم بالحڤرة والتجاوزات المرتكبة هنا وهناك، لاسيما أنهم سبق لهم أن ندّدوا بالفساد والمفسدين خلال المسيرات الاحتجاجية التي شهدتها شوارع مدينتهم خلال الأيام الأخيرة للمطالبة برحيل النظام كباقي سكان الجزائر.