أعلن رؤساء بلديات في كل من ولايتي تيزي وزو وبجاية رفضهم لتنظيم التحضيرات الخاصة بالانتخابات المعلن عنها من قبل رئيس الدولة، عبد القادر بن صالح، والمقرر تنظيمها في تاريخ 4 جويلية المقبل. وجاء في بيان رئيس المجلس الشعبي البلدي لعكوران، الموجودة في دائرة عزازڤة، عبيب ياسين، رفضه المضي في هذه الإجراءات، في مراسلة موجهة إلى والي ولاية تيزي وزو.



وقال عبيب ياسين، في المراسلة التي حملت رقم 946، إن هذا الرفض ينطلق من قناعته باحترام الإرادة الشعبية والرافضة لهذا النوع من الممارسات كحل للوضعية الراهنة للبلاد، وهو نفس الموقف الذي أعلن عنه رئيس بلدية تينبذار بولاية بجاية، مصطفى حجال، رافضا فتح شبابيك البلدية لمراجعة قوائم الانتخابات الرئاسية المقبلة، في حالة ما لم يتغير النظام في الجزائر، على الرغم من أن القانون المعمول به يفرض ذلك. وقال في مقطع فيديو نشر على موقع التواصل الاجتماعي فايسبوك إنه مع رأي الشعب والحراك الشعبي الرافض لهذه الحلول، على الرغم من أنه أكد على المواصلة في العمل لتطوير وترقية البلدية، بينما شدد على ضرورة رحيل النظام وتسليم المشعل للشباب.