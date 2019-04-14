اهتزت مدينة بني مراد في البليدة، أمس، على وقع جريمة بشعة، في حق طفل في الـ 11 من العمر، تعرض لتعذيب وتنكيل بجثته، ما صدم كل من سمع بخبر الجريمة. وأفادت معلومات “الخبر” بأن الضحية تم العثور على جثته في حالة مشوهة، وعلى جسمه آثار اعتداء لا أخلاقي، وما لا يقل عن 10 طعنات بالسلاح الأبيض.

وعلى ما بدا من المعلومات الأولية، فإن الضحية تم تحويله من قبل مجهولين، وأنه حاول مقاومتهم لكنه لم يستطع الإفلات من قبضتهم، ليتعرض للتعذيب. وفور العثور على جثته تمت مباشرة تحقيق أمني لتحديد هوية الجناة والقبض عليهم، فيما تم تحويل جثة الضحية على الطبيب الشرعي بمستشفى فرانتز فانون وسط البليدة.