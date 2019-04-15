أعلنت شركة المياه والتطهير "سيال"، عن انقطاع التزود بالماء الشروب بثلاث بلديات بالجهة الغربية في العاصمة.

وأوضح بيان الشركة، أن الانقطاع سببه أشغال تهيئة حي 545 مسكن "LSP" ببلدية اسطاوالي.

حيث سيقوم ديوان الترقية والتسيير العقاري لحسين داي غدا بأشغال الربط بالقناة الرئيسية للإنتاج.

وأضاف ذات البيان، أن انقطاع المياه سيكون بداية من الساعة العاشرة من يوم الثلاثاء إلى غاية الأربعاء على العاشرة صباحا.

كما أن الأشغال تتم على مستوى بلدية اسطاوالي وهو ما يؤدي إلى انقطاع المياه على بلديات اسطاوالي، الشراڤة وعين البنيان.