أفاد الديوان الوطني للحج والعمرة، أنه تم استحداث بوابة إلكترونية خاصة بالعمرة يستعملها إطارات الديوان.

وأضاف الديوان عبر صفحته الرسمية على الفايسبوك، أن الهدف منه تسهيل الإجراءات على وكالات السياحة والأسفار.

وأضاف ،أن هناك توافد كبير على مقر الديوان لممثلي وكالات السياحة والأسفار الناشطة والمرخصة لتنظيم عملية العمرة لهذا الموسم.

حيث قابله إطارات وموظفي مديرية نشاط العمرة بالانطلاق المبكر في استقبال جوازات سفر المعتمرين ودراسة ملفاتهم.

لتنطلق بعد ذلك عملية التأشير بالقنصلية السعودية، وتعتبر هذه الفترة على غرار المواسم السابقة كثافة في طلبات تأشيرات العمرة.