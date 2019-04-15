أقدم عشرات المواطنين ببلدية عين الحجر بدائرة عين بسام ولاية البويرة، صباح اليوم، على غلق الطريق الوطني رقم 18 بمدخل المدينة الشمالي والجنوبي عقب صدور قائمة المرشحين للاستفادة من السكن الاجتماعي، مطالبين بـ "تكريس الشفافية والنزاهة" في هذه العملية. كما طالبوا بالتحقيق في القائمة التي تم تعليقها بداية الأسبوع بخصوص المستفيدين من حصة 150 وحدة سكنية عمومية إيجارية بإقليم البلدية، مشيرين إلى أنها تضم أسماء لا يملكون الحق قانونيا في الحصول على سكن اجتماعي مما حرم كثير ممن لهم حق الاستفادة منه.

هذا وقد كشف رئيس الدائر عمر بوطهراوي، عن فتح مكاتب لاستقبال طعون المواطنين الذين لم ترد أسماؤهم في قائمة المستفيدين حيث تشهد هذه المكاتب إقبال أعداد معتبرة من المواطنين لإيداع طعونهم، هذا من جهة.

ومن جهة أخرى، حولت مصالح الدرك الوطني حركة المرور من جنوب وغرب مقر الولاية من الطريق الوطني رقم 18 إلى الطريق الوطني رقم 127 عبر الطريق الولائي 97 الرابط بين بلديتي عين بسام والهاشمية.