عثر صيادون ،اليوم الإثنين على جثة مجهولة الهوية في عرض البحر بالساحل الغربي لولاية مستغانم حسبما علم من المجموعة

الولائية لحرس السواحل.

وأوضح المصدر أن الصيادين الذين كانوا في رحلة صيد عثروا على هذه الجثة عالقة في الشباك على بعد 7 أميال بحرية (13 كلم) شمال سيدي منصور ببلدية فرناكة (30 كلم غرب مستغانم).

وتم انتشال هذه الجثة وهي في مرحلة متقدمة جدا من التعفن قبل تحويلها إلى ميناء مستغانم التجاري، حسب نفس المصدر.

وقامت مصالح الحماية المدنية بنقل الجثة التي لم يتم تمييز جنسها إلى مصلحة حفظ الجثث بالمؤسسة الاستشفائية "أرنستو شي غيفارا" بمستغانم من أجل الشروع في الإجراءات القانونية للتعرف عليها وتحديد هويتها كما أشير إليه.