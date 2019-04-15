قررت محكمة الجنح بتيزي وزو، اليوم الإثنين، تأجيل النظر في القضية التي رفعها رئيس نادي شبيبة القبائل شريف ملال ضد الأشخاص الذين اعتدوا عليه بمكتب النادي بتيزي وزو إلى يوم الإثنين 21 أفريل.

المصدر الذي أكد لنا الخبر، لم يكشف عن السبب الذي دفع المحكمة لهذا التأجيل.

يذكر أن رئيس النادي شريف ملال تعرض لاعتداء جسدي يوم الثلاثاء 26 فيفري بمكتب النادي الكائن بالمدينة الجديدة من قبل مجموعة من الأشخاص فرفع دعوى قضائية في حقهم وتمسك بموقفه بالرغم من مساعي عائلات المعتدين وأصدقائهم للعدول عن قراره.