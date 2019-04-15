جدد تجمع المهنيين السودانيين مطالبته المجلس العسكري بتسليم السلطة للمدنيين.

وطالب التجمع، وهو أحد أبرز المنظمات التي قادت الثورة ضد حكم البشير، في مؤتمر صحفي، اليوم الإثنين، بضرورة تشكيل مجلس سيادي مدني بمشاركة عسكرية يختص بمهام سيادية.

وأكد التجمع استمرار الاعتصامات لحين ضمان الطريق المدني المؤدي لتحقيق مطالب الثورة، معتبرا أن القضية المركزية هي انتقال السلطة بشكل تام لمجلس سيادي مدني بتمثيل عسكري.

كما طالبت المنظمة بحل حزب المؤتمر الوطني (الحزب الحاكم سابقا) وتجميد ممتلكاته وحل المليشيات التابعة له، مضيفا أنه يجب إلغاء القوانين المقيدة للحريات وفتح وسائل الإعلام لجميع السودانيين.