اعتقلت قوات الأمن الوطني بعض النشطاء مساء اليوم خلال تجمع بالقرب من ساحة البريد المركزي للمطالبة برحيل رموز نظام بوتفليقة.

ورفع المحتجون شعارات مؤيدة لمواصلة النضال والضغط حتى يرحل الباءات الأربعة.

وكان التواجد الأمني في محيط البريد المركزي مكثفا، مصحوبا بعربات الشرطة المخصصة بالتوقيفات وذلك على خلفية تواجد نشطاء ومناضلو حزب "الأمدياس" وجمعية "راج" .

وانتشر عناصر الأمن في المكان، لمنع أي تجمهر أو الانطلاق في التظاهر.

وكانت الشرطة قد منعت محاولة احتجاجية يوم السبت الماضي بالمكان ذاته، وأوقفت عشرة أشخاص بينهم أربع مواطنات، ثم قامت بتحويلهم إلى أمن مقاطعة براقي، وأخضعتهم لإجراء التفتيش والتلمس الجسدي، قبل أن تطلق سراحهم، بحسب بيان مصالحها الذي أصدرته اليوم.