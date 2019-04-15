تغيّب رئيس اتحاد عنابة، عبد الباسط زعيم، اليوم الإثنين عن جلسة مثوله أمام لجنة الانضباط التابعة للرابطة المحترفة لكرة القدم، بعد التصريحات "المثيرة" التي أدلى بها إلى الصحافة بخصوص الفساد وترتيب المباريات.

ولم يحضر المسؤول الأول عن النادي العنابي شخصيا إلى جلسة الاستماع التي كانت مبرمجة اليوم الإثنين بمقر الرابطة، فحسب بعض المعلومات، يكون زعيم قد كلف محاميه لتمثيله أمام هيئة الرابطة.

وفجر رئيس اتحاد عنابة قنبلة من العيار الثقيل، حينما اعترف بإنفاق مبلغ 7 ملايير سنتيم لشراء مقابلات، وهو ما سمح لفريقه بتحقيق الصعود الموسم الفارط من القسم الوطني للهواة إلى الرابطة المحترفة الثانية.

نفس الأمر بالنسبة لرئيس شباب قسنطينة، طارق عرامة، الذي قاطع هذه الجلسة، التي كان مطالبا فيها بتقديم توضيحات بخصوص التصريحات الأخيرة التي أدلى بها للصحافة الوطنية والتي "مست بشرف بعض الرسميين"، حسب لجنة الانضباط للرابطة المحترفة لكرة القدم.

من جانبه، عبر صانع ألعاب مولودية وهران، سيد أحمد عواج، عن تفاؤله حول قرار لجنة الانضباط، التي مثل أمامها اليوم الإثنين بالجزائر، من أجل تقديم توضيحات حول حركة "غير أخلاقية" قام بها اتجاه جمهور مولودية الجزائر بمناسبه لقاء فريقه ضد "العميد" (فريقه السابق) يوم الثلاثاء الفارط بملعب 5 جويلية والذي انتهى بفوز زملاء نبيل لعمارة (1-0).

وقال عواج (28 سنة): "الحركة التي قمت بها كانت في اتجاه شخص واحد بسبب تحامله علي وأظن أن أعضاء لجنة الانضباط كانوا متفهمين. لست ممن يختلقون المشاكل، لكنني إنسان معرض للخطأ. احتفظ بذكريات جميلة من مروري بمولودية الجزائر وأكن احتراما كبيرا لهذا النادي ولمناصريه"، اختتم اللاعب حديثه.