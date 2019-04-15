تم استلام ثامن قطار للأنفاق بميناء الجزائر لتدعيم مترو الجزائر، حسبما أعلنت عنه اليوم الإثنين مؤسسة مترو الجزائر في بيان لها.

و جاء في ذات البيان "تعلم وزارة الأشغال العمومية و النقل و مؤسسة مترو الجزائر مستعملي مترو الجزائر عن استلام ثامن قطار للأنفاق بميناء الجزائر و هذا لتدعيم شبكة قطارات مترو الجزائر".

و سيتم استلام القطارات الأربع المتبقية من أصل إثنا عشر (12) قطارا المبرمجة في إطار هذه العملية بمعدل قطار كل شهر، حسب نفس المصدر.

للتذكير، تعتزم مؤسسة مترو الجزائر تدعيم أسطولها بإثني عشر (12) قطارا منتجة بإسبانيا في إطار توسعة مترو الجزائر و هذا استجابة لطلب النقل في العاصمة.