أجلت الجولة الـ 26 لبطولة الرابطة الأولى- موبليس التي كانت مقررة يوم السبت 20 أفريل، بـ 24 ساعة وتجرى يوم الأحد 21 أفريل ( 16سا00) حسبما أفادت به رابطة كرة القدم المحترفة.

واتخذت، الهيئة المكلفة بتسيير المنافسة، قرار تأخير المباراة بـ 24ساعة، عقب تأجيل، من 16 إلى 17 أفريل، لقاء ذهاب نصف نهائي كأس الجزائر، بين شباب قسنطينة وشباب بلوزداد، حسب الرابطة.

وستكون مباراتا، وفاق سطيف- اتحاد الجزائر والداربي العاصمي بين شباب بلوزداد - نصر حسين داي، قمّتي الجولة الـ 26 للرابطة الأولى المحترفة.

ويتصدر اتحاد الجزائر ترتيب بطولة الرابطة الأولى بـ 45 نقطة، بفارق 5 نقاط عن ملاحقه المباشر، شبيبة القبائل.