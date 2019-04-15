اعتبر مدرب منتخب السنغال لكرة القدم، أليو سيسي، المجموعة الثالثة "بالمتوازنة" ضمن نهائيات كأس أمم إفريقيا-2019 بمصر (21 جوان-19 جويلية)، والذي تتواجد فيها الجزائر، مشيرا إلى التاريخ الطويل الذي يجمع "الخضر" مع "أسود التيرانغا" في هذه المنافسة القارية.

وقال سيسي (43 سنة) في حوار خص به الموقع الإخباري "ايميديا" : "هي مجموعة متوازنة فكما تعلمون، لم يعد توجد منتخبات ضعيفة في إفريقيا. تاريخ طويل يجمع بين الجزائر والسنغال. ففي 2015 (في عهد آلان جيراس) بمانغومو، كنا بنفس المجموعة (هزيمة 0-2). سنة 2017 تقاسمنا نفس المجموعة أيضا (تعادل 2-2) وسنلتقي مجددا هذه السنة في مصر. الجزائر غنية عن التعريف وتمتلك فريقا كبيرا. وهم يتحسنون بقيادة جمال بلماضي الذي أعرفه ولهذا ستكون معركة جميلة". وبالإضافة إلى السنغال والجزائر، تضم المجموعة الثالثة كينيا وتنزانيا.

ويستهل "أسود التيرنغا" مشوراهم يوم 23 جوان ضد تانزانيا ثم الجزائر 27 جوان، ثم كينيا يوم 1 جويلية.

وأضاف قائد المنتخب السنغالي السابق "السنغال والجزائر مرشحان في هذه المجموعة لكن لا يجب الاستخفاف بكينيا وتنزانيا. فقد استحقوا مكانتهم بالعرس القاري. يجب التحضير جيدا لهذه الدورة التي ستكون معقدة وذات مستوى فني جد مرتفع"، بهذا ختم سيسي المشرف على العارضة الفنية للمنتخب السنغالي منذ 2015.