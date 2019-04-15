دعا ياسين أقطاي مستشار الرئيس التركي، الشعبين الجزائري والسوداني إلى الحفاظ على ثورتهما.



وحذر أقطاي من سرقة الثورتين مثلما حدث في مصر قبل ستة أعوام، معبرا عن أمله في أن يستطيع البلدان تشكيل حكومتين مدنيتين قادرتين على تحقيق طموحات وآمال الشعبين.



وأكد مستشار الرئيس أردوغان -في حوار مع الجزيرة نت على هامش مشاركته في مؤتمر الآليات الوطنية والإقليمية والدولية لمكافحة الإفلات من العقاب الذي يعقد بالدوحة حاليا- أن تركيا ما زالت مصرة على إتمام صفقة الحصول على أنظمة صواريخ إس 400 من روسيا، رغم الاعتراضات الأمريكية.



وشدد أقطاي على حق تركيا في العمل على تأمين أراضيها وأجوائها، في ظل الظروف الصعبة التي تمر بها المنطقة، مؤكدا أن تراجع واشنطن عن قرار الانسحاب من سوريا يعد مساندة لقوى الإرهاب في المنطقة، ولا يخدم العلاقات بين البلدين.



وأوضح أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تراجع عن موقفه من الانسحاب من سوريا، بعد توصيات إسرائيلية وأخرى من المحافظين الجدد في واشنطن.