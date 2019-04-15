دعا الكثير من موظفي الديوان بولاية المسيلة المسؤول الأول عن الهيئة التنفيذية إلى التدخل لإعادة النظر في قائمة القطع الأرضية المزمع الاستفادة منها لفائدة هؤلاء والتي حادت، حسبهم، عن الأهداف وتم تدويرها للبعض دون الآخر. تدخل الوالي إبراهيم أوشان لابد أن يرتكز على عاملين هامين: أولهما أن هناك من خان ثقته وقام بإدراج أسماء موظفين استفادوا من قبل عدة مرات وثانيهما تنظيف ديوانه من مخلفات الماضي والإتيان بموظفين من ذوي الثقة وصحوة الضمير، على حد تعبير بعض المقصين.