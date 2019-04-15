يبدو أن المسيرات المليونية لم تستطع اجتثاث ”البوتفليقية” من بعض وسائل الإعلام العمومية، على غرار وكالة الأنباء الجزائرية، بدليل انتظار عمالها إلى غاية الجمعة السابعة لتنظيم وقفة احتجاجية للمطالبة برحيل النظام، وحتى المبادرة بتنظيم جمعية عامة لتأسيس نقابة تمت تحت إشراف الاتحاد المحلي للاتحاد العام للعمال الجزائريين لبن عكنون، بل وأبدعوا من خلال الالتماس من المدير العام تسيير الجمعية، مكتفين بطلب الإذن من الإدارة لتأسيس فرع نقابي، في وقت ينادي صحفيو الإعلام العمومي باقتلاع جذور حكم بوتفليقة من مؤسساتهم الإعلامية.